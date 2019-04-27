Evlat katili albayın akıl sağlığı yerinde çıktı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesi'nde 25 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda, emekli albay Oktay H., uyuyan oğlu Oğuz H.’yi göğsünden vurdu. Silah sesine koşan kızı Büşra H. sol kolundan ve mutfakta iş yapan eşi Ayşe H.’yi sol göğsünden yaralayan babanın silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine genç kız babasının üzerine atlayarak silahı elinden aldı ve komşularından yardım istedi. Komşuların çabasıyla etkisiz hale getirilen Oktay H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUYAN OĞLUNA TEK EL ATEŞ ETMİŞ



Babası tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Oğuz H.’nin cinayet günü akşam uçakla Ankara’ya gideceği ortaya çıktı. Oktay H., anne Ayşe H.’nin Ankara’ya gidecek oğlu için mutfakta hamsi ve sütlaç hazırladığı sırada yaşanan olayın ayrıntılarını polise anlattı.

Polis sorgusunda silahının tutukluluk yaptığını ileri süren Oktay H., “Bir metre mesafeden oğlumun göğsüne ateş ettim. Silah sesi üzerine koşan kızıma 1.5 metre mesafeden ateş ettim. Eşimin üzerine yürüdüğü gördüm ve 1 metreden eşime ateş ettim. Silah tutuklu yaptık. Kızım silahı almak istedi. Boğuşma çıktı. Silahı elimden alarak uzaklaştırdı. Ailemi öldürdükten sonra bende intihar edecektim” dedi.



TRAFİK KAZASI PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞ



Geçirdiği trafik kazasının ardından psikolojinin bozulduğu ileri sürülen Oktay H.’nin eşi Ayşe H., bir yıl önce eşine ait intihar edeceğim başlıklı bir not bulduğunu söylediği öğrenildi. Eşinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını ileri süren Ayşe H., kafama bardakla vurup öldüreceğini söyledi” dedi. Silahı olduğu için suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkan Ayşe H.,eşinden şikayetçi oldu.

EMEKLİ ALBAY ATK’YA SEVK EDİLDİ



ODTÜ İnşaat Bölümü öğrencisi oğlunu öldüren, Erzurum’da mimarlık eğitimi alan kızını ve eşini yaralayan Oktay H.’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bir yazı göndererek, Oktay H.’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için 18 Mart 2019 tarihinde İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda hazır edilmesini istedi.



JANDARMALARLA İSTANBUL’A GİTTİ



Adli Tıp Kurumu’nda 18 Mart ile 27 Mart 2019 tarihlerinde kontrol altında tutulan Oktay H. hakkındaki karar Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. ATK’nın verdiği kararda, “Giriş ve çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı ve akıl zayıflığı tespit edilemedi. Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanılmadı” denildi. Raporun son bölümünde ise, “Ateşli silahla kasten öldürme, ateşli silahla birden çok kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, ateşli silahla kasten yaralama suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunu bildiririz” denildi.