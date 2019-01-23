Evrim Akın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür'e transfer olan Evrim Akın, izleyiciyi de heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu Akın, Güldür Güldür kadrosuna dahil olduğunu Instagram hesabından da duyurmayı ihmal etmedi.

EVRİM AKIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gerçek adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Akın ailesinden ünlü şair Gülten Akın'ın akrabasıdır.

Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. Okulda tanıştığı Ümit Çırak ile henüz 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yapmıştır.

İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi olan Eltiler'de Hande karakteriyle dizi hayatına başladı. Show TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti. Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yapmıştır. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Show TV'deki Ev Kuşu programını sunmuştur. Show tv de Piramit isimli yarışma programında yardımcı sunuculuk yapmıştır. Şu an Show tv'de Çocuktan Al Haberi yarışma programı sunmaktadır.