Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Haberin ardından en çok merak edilenler arasında ise "Exxen TV üyelik ücreti ne kadar?" ve "Exxen.com kayıt işlemleri nasıl yapılır?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte, exxen.com kayıt işlemleri...

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen.com'a üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti.

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ise Konuşanlar programının Exxen’e transferi ile ilgili Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, platformda herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olduğunu belirtmişti.

Exxen’in aylık ücreti ile ilgili resmi açıklamalarda bulunulmasa da farklı paketlerin olduğu ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor.