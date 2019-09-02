5-30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!

Milyonfest Fethiye, 5-6-7-8 Eylül

Muğla

Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalde yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım, Fethiye' nin İnlice Plajı'nda, müzik ve eğlence tutkunlarına gerçek bir festival deneyimi sunuyor.

4 gün sürecek festivalde 5 Eylül Perşembe günü Mor ve Ötesi, Cem Adrian, Umut Kuzey, Pera, Fuat, Eda Baba, Pislick Kedi; 6 Eylül Cuma günü, Şebnem Ferah, Pentegram, Halil Sezai, Fatma Turgut, Niyazi Koyuncu, Tahribad-ı İsyan; 7 Eylül Cumartesi günü Athena, Selda Bağcan, Sagopa Kajmer, Pamela, Dolu Kadehi Ters Tut, yirmi7, Pınar Güzel; 8 Eylül Pazar günü ise Duman, Manga, Ceza, Flört, Jehan Barbur, Gülçin Ergül ve Kafile var.

Masterpiece resim ve heykel kursları, 5 Eylül

Ankara-Bursa-İstanbul-Kocaeli

Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde sonunda kendinizi bile şaşırtacak heykeller yapacaksınız. Heykel sanatına ilişkin deneyim sahibi olmanıza gerek yok, hatta daha önce hiç heykel yapmamışsanız çok daha keyifli. Heykeltıraşlarımızın adım adım yönlendirmeleri ile sonunda evinize, ofisinize götürebileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir heykeliniz olacak.

The Barock M Ensemble kapanış konseri, 5 Eylül

Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

The Barock Moscow Ensemble kapanış konseri Rusya’dan gelen ve olağanüstü performanslarıyla, kesinlikle kaçırılmayacak bir konsere imza atıyor.

Kadın Kafası, 5 ve 27 Eylül

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul (5 Eylül)

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Eskişehir (27 Eylül)

Hangi toplumsal sınıf, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkek aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşuyorlarsa işte Kadın Kafası da tam bu noktada izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor.

Frida 5-6-7 Eylül

Küçük Salon, İstanbul

Oyun, Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatını oynayacak olan bir oyuncunun rolü ile kurmuş olduğu ilişikinin çatışmalarını ele alıyor.

Alice Müzikali, 5-6-14-21-22 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak bu sene de sahnedeki yerini alıyor…

Kibariye & Halil Sezai, 5 Eylül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Güçlü sesli sanatçı Kibariye ve Halil Sezai, Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

90’lar Gecesi Her Salı ve Perşembe

Sanat Performance Açıkhava Sahnesi, İstanbul

Bizleri büyüten, olgunlaştıran ve hayallerimizin içine yerleştirdiğimiz Türkçe pop şarkıları bu festivalde.

Biz Daha Önce Tanışmış mıydık?, 5-12-19-26 Eylül

BKM Mutfak Çarşı, İstanbul

"Ateş almaya gelmiş kadar kısa sürecek kan, ter, gözyaşı, gıybet ve 42 denye kilotlu çorap dolu bu çok kişilik gösteride Var Böyle Tipler izleyicilerine tek bir soru soruyor; Biz daha önce tanışmış mıydık?"

Kaş Caz Festivali, 6-7-8 Eylül

Kaş Marina, Antalya

Kaş Marina’nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak Kaş Caz Festivali’nde müziğin yanı sıra gastronomi atölyeleri, sosyal etkinlikler, bedensel farkındalık ve yürüyüş aktiviteleri, yelkencilik ve dalış gibi doğa sporları bölgeye yayılacak.

Müzik Boğaz’dan Gelir, 6 Eylül – 25 Ekim

İstanbul

“Türkiye'nin sevilen sanatçılarını dinleyicileriyle İstanbul Boğazı'nda buluşturan konserler serisinde Cem Adrian, Nazan Öncel, Resul Dindar ve Ekin Uzunlar, Feridun Düzağaç, Ahmet Aslan & Grup Abdal, Zuhal Olcay, Alpay, Rubato ve Birsen Tezer & Hüsnü Arkan, en güzel şarkılarını seslendiriyor.

Gülsin Onay, 6 Eylül

Dibeklihan, Muğla

Ünlü piyanist Gülsin Onay, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde yer alıyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri, 6-7-19-20 Eylül

Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defterini tiyatro perdesine aktaran Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu performansıyla izleyiciyle buluşuyor.

Anathema, 6-7-8 Eylül

Milyon Performance Hall, Ankara - 6 Eylül

Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul - 7 Eylül

SoldOut Performance Hall, İzmir - 8 Eylül

29 yıl önce Liverpool’da başlayan duygusal başkaldırı Anathema Türkiye’ye geliyor. Ülkemiz dışında sadece evleri olan Liverpool’da gerçekleştirilecek olan özel konserin playlistlerine sevenleri karar verecek.

Istanbul Rooftop Festival - 7 Eylül

İstanbul

Bir sonbahar klasiğine dönüşen İstanbul Rooftop Festival, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un eşsiz teraslarında, geniş bir müzik yelpazesi ve birbirinden farklı aktiviteler ile yaza veda etmeye hazırlanıyor!

Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 7-14-21-22-28 Eylül

BKM İstanbul

Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 21 Eylül'de Beşiktaş Kültür Merkezi'nde...

Ajda Pekkan, 8 Eylül - 10 Ekim

Türkiye’nin çeşitli mekanları

Ajda Pekkan, Paraf Halkın Yıldızları kapsamında 8 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahne'de; 10 Ekim'e kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dinleyicisiyle buluşuyor.

Neue! Step Konserler Serisi, 11-29 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

İhamını melankoli ve sonbahardan alan Neue! Step konserler serisinde Roberto Cacciapaglia, Nils Frahm, Peter Broderick, Bırak İçeri Gireyim, Vikingur Olafsson, Hayden Thorpe, Douglas Dare, Sylvain Chauveau gibi isimler var.

Sertab’ın Müzikali, 11 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan Sertab'ın Müzikali'nde şiir, müzik ve koreografi birleşiyor.

Ebru Gündeş, 11 ve 15 Eylül

İstanbul

Ebru Gündeş, 11 ve 15 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.

Kibarlık Budalası 11-20 ve 28 Eylül

Bursa, Ankara, İstanbul

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer 13 Eylül - 11 Nisan tarihleri arasında şehir şehir Türkiye'yi dolaşacak.

Pencere, 13 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi? David Hare'in yazdığı eserde Haluk Bilginer oynuyor.

Garanti BBVA Konserleri Eylül – Kasım

Zorlu PSM, İstanbul

Garanti BBVA Konserleri'nin eylül ayağında 4 Eylül’de Kovacs, 13 Eylül’de, En Hızlı Piyanist olarak Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduran Peter Bence dinleyiciyle buluşuyor. Eylül ayının son konserinde dünya çapında büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Balthazar, 27 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya geliyor.

Evanescence, 13 Eylül

Volkswagen Arena, İstanbul

Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence, “Synthesis Live” turu kapsamında geliyor.

Ivanov, 13 Eylül Cuma

DasDas, İstanbul

Oyunun güncel yorumunda Çehov'un bütün oyunlarında bulunan bu ortak temalardan 'kendine acıma' ve 'kendi yok oluşunu hazırlama' temaları ön plana çıkıyor. Oyun Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer, Tülin Özen gibi usta oyuncular ve genç bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

Denizbank Açıkhava Konserleri 13-17 Eylül

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, İstanbul

Candan Erçetin, Cem Adrian, Güldür Güldür Show ve Kaan Sekban Saçmalar BKM organizasyonu ile sizlerin karşısında olacak.

39 Basamak, 14-15 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Okan Yalabık'ın oynadığı 39 basamak, Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüvenini tiyatro perdesine taşıyor.

Ölüm Bizi Ayırana Dek, 15 Eylül - 06 Ekim

İstanbul, Denizli, Antalya, Bursa, Ankara

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra konsepti PuCCa’ya, senaryosu ‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait olan tiyatro oyununda buluşuyor.

Esaretin Bedeli, 16 Eylül - 10 Kasım

İstanbul, Denizli, İzmir, Ankara

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneleniyor.

Gerçek, 17-18 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder'in yer aldığı bu oyunda karakterler her ne kadar hep kendi ‘gerçeklerini’ oynasalarda, anlattıkları hikayelerin farklı versiyonları seyirciyi son ana kadar şüphede bırakıyor.

Kral Lear, 19-23 ve 24 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen’ kahramanı Kral Lear’a bürünüyor.

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım 19 Eylül - 10 Ekim

İstanbul, Antalya, Hatay, Adana, Ankara

Ülkemizin yaşadığı gerginlik ve kutuplaşmalara karşı en anlamlı çağrılardan birisi ünlü oyuncu Fırat Tanış’tan Gelin Tanış Olalım, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Tarkan, 20 Eylül - 27 Eylül

İstanbul

Megastar Tarkan; 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri: David Garrett, 21 Eylül

Volkswagen Arena, İstanbul

10 Yıllık crossover kariyerini “Unlimited – LIVE” dünya turnesi ile taçlandıran David Garrett, Türkiye’deki ilk crossover konserinde hayranları ile buluşuyor.

Joo & Mercan Dede & Karsu & Night Flight Philharmonic Orchestra - 22 Eylül

Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, İstanbul

Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo, sayısız ödüllere sahip Mercan Dede, Avrupa’daki en iyi temsilcimiz Karsu ve 120 kişilik dev kadrosuyla, Night Flight Sypmhony Orchestra ilk kez bir araya geliyor.

Steve Gunn - 23 Eylül

Salon İKSV, İstanbul

Son albümü ‘The Unseen In Between’i 2019 yılının hemen başında ünlü plak şirketi Matador etiketiyle yayımlayan Steve Gunn, sonbahara çok yakışacak bir gece için geliyor.

Fazıl Say - Bilkent Senfoni Orkestrası, 24 Eylül

Bilkent Odeon, Ankara

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği konserle Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

Selami Şahin, 26 Eylül

Zorlu PSM, İstanbul

Duayen sanatçı Selami Şahin’in büyük sahne şovlarıyla süslenen teatral konseri Eskimeyen Şarkılar, 26 Eylül’de, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de sizlerle!

SERGİLER

Sakit Mammadov’un Türkiye’deki en kapsamlı sergisi (5 Eylül-5 Ekim)

Azerbaycan’ın ‘yaşayan mirası’ olarak bilinen ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onurlandırdığı dünyaca ünlü ressam Sakit Mammadov’un eserleri SOCAR Türkiye desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Opalizm tarzının yaratıcısı olan ünlü ressamın eserleri 5 Eylül - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

Contemporary İstanbul, 12-15 Eylül

Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren Contemporary İstanbul'da 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde eser yer alacak.

Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 - 1938)

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938) sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927 yılından Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar İstanbul’da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Halil Altındere’den ‘Abrakadabra’

Yapı Kredi 75. yaşına girdiği eylül ayında doğum gününü Halil Altındere’nin “Abrakadabra” sergisiyle kutluyor. Sergi 11 Eylül’de Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda açılacak.

Pilevneli Dolapdere

Pilevneli Dolapdere eylül ayında sezonu açıyor. Tobias Rehberger'in Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur 9 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında; Johan Creten'in The Vivisector sergisi 10 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında; Erdoğan Zümrütoğlu'nun Tuz Zamanı adlı sergisi 10 Eylül-27 Ekim tarihleri içerisinde; Cleon Peterson'ın Güneşin İçine Bak sergisi ise 10 Eylül-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir'e Picasso geliyor

Arkas Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılacak Picasso & Gösteri Sanatı başlıklı sergide Pablo Picasso'ya ait pek çok eser görmek mümkün.

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, ücretsiz sergileri, kamusal program etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk ve gençlere özel öğrenim programına ek olarak bienali daha yakından keşfetmek isteyenlere yönelik programlar da sunuyor.

Arter eylülde açılıyor

Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat müzesi Arter, nihayet 13 Eylül’de açılıyor. Arter’in açılış programında yedi sergi yer alıyor.

Pera Müzesi

Pera Müzesi, sanatçı Nicola Lorini’nin ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenerek ürettiği ‘Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara’ başlıklı video yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. Eser 5 Eylül - 24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

En büyük Canan Tolon sergisi

Soyut resmin en özgün isimlerinden Canan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında İstanbul Modern’de gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisiyle karşımızda. 6 Eylül - 2 Şubat tarihleri arasında açık kalacak ‘Sen Söyle’ başlıklı sergi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtıyor.