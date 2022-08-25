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Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü
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Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün ön lastikleri zemine gömüldü

Son dakika: Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü
İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü
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AA

Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü.

Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

Fotoğraf: AA

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