Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncuları, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı usta oyuncular yer alıyor. İşte, filmin detayları...

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak

Yapım yılı: 2010

Türü: Komedi