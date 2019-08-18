Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Senaristliğini Ata Demirer'in yaptığı Eyvah Eyvah filmi bir döneme damgasını vurmuştu.. İşte detaylar...
EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?
İstanbul'a gelen Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli köyünde çekildi.
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