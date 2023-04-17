kutsal bir duadır. Ezan duası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e olan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesi olarak kabul edilir. Ezan duası, Müslümanların manevi yaşamlarında önemli bir rol oynar ve İslam'ın temel ibadetleriyle yakından ilişkilidir. Ezan Duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu duayı ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz.

Ezan Duası Nedir?

Ezan duası, Müslümanların ezanın hemen ardından okudukları manevi değeri yüksek bir duadır. Bu dua, Hz. Muhammed'e olan sevgi ve bağlılığı ifade ederken, aynı zamanda onun üstün makam ve faziletini Allah'tan dilemektedir. Ezan duası, İslam'ın temel ibadetleri arasında önemli bir yere sahiptir ve günlük yaşantıda düzenli olarak okunması tavsiye edilir. Bu kutsal duanın uygulanması, Müslümanların manevi huzur ve güç bulmasına yardımcı olur. İşte, Ezan Duası Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, fazileti ve yazılışı...