İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan ayının gelmesi ile orucu bozan durumlar merak ediliyor. Peki ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte detaylar...

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında sahura kalkan vatandaşlarımız sahur vakti ezanının okunmasıyla bir şey yiyip içemez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?