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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ezan okunuyorken su içilir mi? Oruç ne zaman açılır?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu ne bozar ne bozmaz gibi aklımızda soru işaretleri bulunmaya başlandı ve bununla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Ezan okunuyorken su içilir mi? sorusu da o soru işareti bırakanlardan bir tanesi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı orucu bozan ve bozmayan şeyleri resmi sayfasında cevapladı. Peki ezan okunuyorken su içmek orucu bozar mı?

Ezan okunuyorken su içilir mi

Ezan okunuyorken su içilir mi? sorusu Ramazan ayının bizlerle buluşmasıyla birlikte en çok merak uyandıran sorular arasına girdi. Ramazan ayında sahura kalktığımız oruç tutmak için bir şeyler yiyip içeriz. Peki ezan okunuyorken su içilir mi? İşte Din İşleri Yüksek kurulu Bakanlığı'nın resmi sayfasında ki o cevap...

EZAN OKUNUYORKEN SU İÇİLİR Mİ?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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