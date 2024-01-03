Ezhel'in annesinden Alizade'ye tepki
Rapçi Ezhel'in annesi, oğluna "Evimin direği" diye hitap eden Alizade'ye sinirlendi ve "Ben sağken zade made yaklaşamaz! Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın" dedi
Rapçiler Ezhel ve Alizade arasındaki aşk gündemin en çok konuşulan konularından oldu. Alizade, sosyal medya hesabından “evimin direği” ve "enişteniz" notlarıyla fotoğraflar paylaştı. Bu mesajlara Ezhel'in annesinden yanıt gecikmedi.
Almanya'da yaşayan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle yeniden ortalığı karıştırdı.
Takipçilerine "Aşk mı yaşıyorlar yoksa arkadaşlar mı?" diye düşündürten ikili çok geçmeden yeni bir kare yayınladı. Alizade'nin "Enişteniz" açıklaması aşk ilan olarak yorumlandı.
Bu gelişme sonrasında Ezhel'in annesi Ulya Turgut'tan tepki geldi.
Alizade’nin "Anneciğim ne zaman istemeye geliyorsunuz? Biz Moskova’dayız" yorumu Ulya Hanım’ı çileden çıkardı: “Normalde abi diye hitap eden biri. Normalde ben karışmam ama evimin direği diye yazınca tepem attı. İlk kez bu kadar sinirlendim. Kalabalık bir grupta olup yalnızmış gibi durum yaratmak olmaz. Şekerim yükseldi. Evladım bana hayırlı bir evlat oldu. Ben sağken zade made yaklaşamaz. Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın. Allah oğlumun eşinden ve evlatlarından yüzünü güldürsün.”
Ulya Turgut, Alizade’yi Instagram’dan engellediğini söyledi.