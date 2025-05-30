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        Haberler Magazin Ezhel, Tarkan'ı ziyaret etti - Magazin haberleri

        Ezhel, Tarkan'ı ziyaret etti

        Tarkan, Berlin konserinde kendisini ziyarete gelen rapçi Ezhel ile kuliste sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:55
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        Tarkan'ı ziyaret etti
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        Tarkan, meslektaşı Ezhel ile Berlin'de bir araya geldi.

        Berlin'deki konserini seyreden Ezhel ile kuliste samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Tarkan; "Berlin konserime gelen sevgili Ezhel ile hem konser öncesi hem sonrası kuliste sohbet ettik, müzik konuştuk, dertleştik, güldük… Müziği şahane ama kendisini tanıyınca kişiliğine daha da hasta oldum. Samimi, sahici, içi dışı bir, dünya tatlısı biri" ifadelerine yer verdi.

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        #ezhel
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