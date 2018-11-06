Daha önce de aynı suçtan yargılanmıştı

'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanı görülmesine başlandı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Sercan İpekçioğlu, geçen Haziran ayında yine ayı suçtan yargılandı. Şarkıları sanatsal faaliyet kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraat etti. Beraatı ardından hakkında tekrar dava açılan İpekçioğlu, Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatıyla birlikte geldi. Kimlik tespiti yapılan İpekçioğlu, müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi.

“ÖZENDİRME NİYETİM OLAMAZ”



Savunması alınan Sercan İpekçioğlu sanatçı olduğunu ve yıllardır bu işle uğraştığını söyleyerek, “Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Avukatı Fuat Ekin ise, Ezhel'in daha önce aynı konudan beraat ettiğini hatırlatarak yargılamanın konusunun sanat eseri olduğunu, sanat eserlerinin de suç işleme iddiası olmadığını kaydetti.

Mahkeme, beraat kararı verilen dosyanın incelenmek üzere istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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