Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Yusuf Büyükaşık (60),sahibi olduğu zeytinyağı fabrikası yakınında ölü bulundu.



DHA'nın haberine göre, Kırkağaç'ta Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, sahibi olduğu Gelenbe Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasına gitti. Yakınları, fabrika yakınında Büyükaşık'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Büyükaşık'ın boynunda kesik olduğu ve başına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin yakınında da kanlı bir halı bulundu.



Büyükaşık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükaşık'ın başka bir yerde öldürüldükten sonra olay yerine getirildiği ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.