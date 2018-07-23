Facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alt yapı çalışmasında Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 2 büyük mahalleyi besleyen boru hattı patladı. Patlama sonrası polis ekipleri yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.



Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni besleyen doğalgaz ana hat borusunda patlama meydana geldi.

Patlamanın hemen ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ve polis ekipleri olay yerine gelerek yolu kapattı. Bu sırada bilgi verilen Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ekipleri ise doğalgaz akışını keserek olası bir faciayı önledi.



BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI



İş makinesinin kazı yaptığı alanın 250 metre çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili olarak AGDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yol ve kazı çalışmaları sırasında 1. OSB'yi besleyen ana doğalgaz borusuna hasar verilmiştir. Ekiplerimiz olaya müdahale etmiş çevre güvenliği sağlanmıştır. 1. OSB, Toyota, Tırsan, Şenpiliç; EGE Kimya fabrikalarında, Arifiye ilçesi Aşağıkirazca ve Karaaptiler mahallelerinde gaz arzı kesilmiştir. En yakın sürede hat hasarı giderilerek doğalgaz arzı sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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