Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti: Her şey yolunda, 4 ayımız kaldı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’nin belirgenleşen karnı ve kilo alması dikkatlerden kaçmadı