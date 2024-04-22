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        Haberler Magazin Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı'na özel gösterisine katıldı - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın okul gösterisinde

        Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte oğlu Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı için hazırlandığı okul gösterisine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:36
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        'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikâh masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019'da Karan'ı 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. 

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        Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman ailece çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada gözler önüne seren Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden yeni paylaşım geldi. 

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        KARAN'IN OKUL GÖSTERİSİNE KATILDILAR

        Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte 5 yaşındaki oğulları Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı kapsamında hazırlandığı okul gösterisine katıldı. 

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        "GURURLU EBEVEYNLER"

        Fahriye Evcen, oğullarının sahnede sergilediği performansı da yayımladı ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı özçekime "Gururlu ebeveynler" notunu düştü. 

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
        #karan özçivit
        #Kerem Özçivit
        #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı
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