Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın okul gösterisinde
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte oğlu Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı için hazırlandığı okul gösterisine katıldı
'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikâh masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019'da Karan'ı 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman ailece çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada gözler önüne seren Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden yeni paylaşım geldi.
KARAN'IN OKUL GÖSTERİSİNE KATILDILAR
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte 5 yaşındaki oğulları Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı kapsamında hazırlandığı okul gösterisine katıldı.
"GURURLU EBEVEYNLER"
Fahriye Evcen, oğullarının sahnede sergilediği performansı da yayımladı ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı özçekime "Gururlu ebeveynler" notunu düştü.