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Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Karan adında bir oğlu bulunan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 7 aylık hamile olan Evcen, hamilelik fotoğraflarını "Kavuşmaya az kaldı" notuyla yayınladı

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  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlenmişti. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    FAHRİYE'NİN HEYECANI BÜYÜYOR: KAVUŞMAYA AZ KALDI

    Fahriye Evcen, hamilelik fotoğraflarını "Kavuşmaya az kaldı" notuyla yayınladı. Paylaşımlarda beyaz askılı bir elbise giymeyi tercih eden 36 yaşındaki oyuncunun, karnının iyice belirginleştiği görüldü.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    EŞİNİN PAYLAŞIMLARINA KAYITSIZ KALMADI

    7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, henüz bebeğinin cinsiyetini ve adını açıklamadı. Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "MERHABA SEVİMLİ PASTA"

    Fahriye Evcen, geçtiğimiz ay da asansörün içinde çektiği bu fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla yayınlamıştı.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "AİLECE ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Daha önce Burak Özçivit ile Nişantaşı'nda görüntülenen Fahriye Evcen, "Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" demişti.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Öte yandan 9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz aylarda haklarında çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Fahriye Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düşmüştü.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    Ayrıca Burak Özçivit, daha önce ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde yanıt vermişti.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

    Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu" demişti.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "HASSASLAŞTIM"

    Fahriye Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım" sözleriyle anlatmıştı.
  • Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

    "BURAK ÇOK İYİ BİR BABA"

    Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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