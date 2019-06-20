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Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya ve televizyon dünyasında popüler bir isim olan Fahriye Evcen, bugün en çok merak edilenler listesine girdi. Herkesin yakından tanıdığı güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen kimdir? Sorusunun cevabı...

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen, televizyon dünyasının sevilen ismi olmakla birlikte Burak Özçivit ile evliliği ile de sosyal medyada gündeme oturdu. Güzel oyuncunun bir çok projede yer aldığını biliyoruz. Kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen hayranları Fahriye Evcen'in hayatını ve yaşamını araştırıyor. İşte Fahriye Evcen'in hayatı...

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 Solingen, Kuzey Ren-Vestfalya, Batı Almanya doğumlu oyuncudur. 33 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde ise İstanbul'da yaşamını devam ettirmektedir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

 

 FAHRİYE EVCEN'İN ÖZEL HAYATI

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Amerikan Hastanesi oğulları Dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.

FİLMOGRAFİ

Sinema ve Televizyon filmleri

Film
YılYapımRolNotlar
2007CennetKızBaşrol Oyuncusu
2008Aşk TutulmasıPınarBaşrol Oyuncusu
2009Alvin ve Sincaplar 2-Türkçe Seslendirme
2010Takiye: Allah YolundaSevde AksuBaşrol Oyuncusu
2011Sinyora Enrica ile İtalyan OlmakGenç Sinyora EnricaBaşrol Oyuncusu
2012Evim SensinLeylaBaşrol Oyuncusu
2015Aşk Sana BenzerDeniz/DefneBaşrol Oyuncusu
2017Sonsuz AşkZeynepBaşrol Oyuncusu


Televizyon dizileri

Televizyon
YılYapımRolNotlar
2005Asla UnutmaPınarYardımcı Karakter
2006HasretSongülBaşrol Oyuncusu
2006-2010Yaprak DökümüNecla Tekin AydinoğluBaşrol Oyuncusu
2011Yalancı BaharZeynep KaramanBaşrol Oyuncusu
2012VedaMehpareBaşrol Oyuncusu
2013-2014ÇalıkuşuFerideBaşrol Oyuncusu
2014Kurt Seyit ve ŞuraMurka/MürvetBaşrol Oyuncusu
2017Ölene KadarSelvi/VildanBaşrol Oyuncusu


Aday gösterildği filmler

Reklam
YılŞirket/ÜrünKaynakNotlarSlogan
2011Ülker Golf Bravo Reklam YüzüBravo hayalindeki lezzet!
2015L'Oreal Paris Elseve Reklam YüzüÇünkü biz buna değeriz
2016Koton Reklam YüzüŞimdi Siyah Jean Moda


Aday Gösterildiği ve kazandığı ödüller Aday gösterildiği filmler

YılÖdülKategoriEserSonuç
2013YTÜ Yılın Yıldızları ÖdülleriEn Beğenilen Kadın Film OyuncusuEvim SensinKazandı
MGD 19. Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Kadın Sinema OyuncusuEvim SensinKazandı
Siyaset Dergisi ÖdülleriYılın Sinema Kadın OyuncusuEvim SensinKazandı
2014Elle Style AwardsEn Stil Sahibi Kadın Oyuncu-Kazandı
2016YTÜ Yılın Yıldızları ÖdülleriEn Beğenilen Kadın Film OyuncusuAşk Sana BenzerKazandı
Altın Sebilj ÖdülüYılın oyuncusuÇalıkuşuKazandı
2017AYD ÖdülleriEn Beğenilen Marka YüzüKotonKazandı
Türkiye Gençlik ÖdülüEn İyi Film oyuncusuSonsuz AşkKazandı
İstanbul Üniversitesi 1453 ÖdülüYılın oyuncusuSonsuz Aşk \ Ölene KadarKazandı
Yeni Kadin Yılın en popüler kadınıKazandı

 

 

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