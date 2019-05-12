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Fahriye Evcen’den bebeği Karan’la ilk paylaşım

Oyuncu Fahriye Evcen, geride bıraktığımız nisan ayının ikinci haftasında anneliği tatmış ve Karan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı

Fahriye Evcen - Burak Özçivit

Ünlü çift Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, geride bıraktığımız nisan ayında büyük bir mutluluk tatmış ve anne - baba olmuşlardı. 

Bebekleri Karan’ın fotoğrafını doğumdan bu yana paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, bebeğiyle ilk paylaşımını ‘Anneler Günü’nde yaptı.

Bebeği Karan’ı uyutmak için ninni söylerken çektiği videoları hesabından paylaşan Fahriye Evcen böylelikle hem güzel sesini takipçilerine dinletmiş oldu hem de bebeği Karan’la ilk paylaşımına imza attı.

 

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