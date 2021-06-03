Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

FAO: Küresel gıda fiyatları mayısta hızlı yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),küresel gıda fiyatlarının, mayısta aylık bazda en hızlı yükselişini kaydederek Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi

FAO: Küresel gıda fiyatları mayısta hızlı yükseldi
AA

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayında ortalama 127,1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artış gösterdi.

Buna göre, bitkisel yağ, şeker ve hububat fiyatlarındaki artış, endeksin Eylül 2011'den beri en yüksek değerine ulaşmasına neden oldu. Bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesinin nominal olarak yüzde 7,6 altında kaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 6 artış kaydetti.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi esas olarak palm, soya ve kolza tohumu yağı fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 7,8 yükseldi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi de hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki mahsul veriminin düşmesine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 6,8 arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 1,8 artarak bir yıl önceki seviyesinin ortalama yüzde 28 üzerine çıktı. Artış, yağsız ve tam yağlı süt tozlarına yönelik güçlü ithalat talebinden kaynaklandı.

FAO'nun yeni tahıl arz ve talep özetine göre de 2021-2022 hasat mevsimlerinin sonunda dünya tahıl stoklarının yüzde 0,3 artarak 811 milyon tona çıkması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 jean markası Türkiye'ye geri döndü
İŞ-YAŞAM2 marka yeniden Türkiye'de!
Rekabet 13 teşebbüs hakkında soruşturma
İŞ-YAŞAMRekabet'ten 13 hızlı tüketim şirketine soruşturma
Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor
İŞ-YAŞAMHedef 402 su ve sulama yatırımı
Arçelik'ten net sıfır emisyon hedefi - haberler
İŞ-YAŞAMArçelik'ten net sıfır emisyon hedefi
Kimya, mayısta en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu
İŞ-YAŞAMİhracatta mayısın lideri kimya
Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesine yükseldi
İŞ-YAŞAMGıda fiyatları 10 yılın zirvesinde
Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İŞ-YAŞAMMayıs ayı zam şampiyonu patates
ABD'den Türkiye dahil 6 ülkeye ek vergi
İŞ-YAŞAMABD'den Türk ürünlerine ek vergi
Mayıs ayı enflasyon rakamları AÇIKLANDI! Son dakika: TÜRİK Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları
İŞ-YAŞAMMayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKŞEKER'in bazı taşınmazları özelleştirildi
İŞ-YAŞAMTÜRKŞEKER taşınmazları özelleştirildi