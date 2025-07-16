Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan çocuk açıklaması: Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah: Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi

        Farah Zeynep Abdullah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 20 yaşından beri çocuğu olmasını istediğini söyleyen oyuncu, "Babam bu konuda benden bile daha radikal. Bana 'Evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin' dedi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye'ye verdiği röportajda özel hayatı ve oyunculuk sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "ÇOCUK İSTİYORUM"

        Oyuncu, "İlişkiler, çocuk ve erkekler, ne düşünüyorsun bu konularda?" sorusuna "Çocuk çok istiyorum. Hatta 20 yaşımdan beri, gelecekteki çocuklarıma videolar çekiyorum. Hem sorumluluk hissiyle geliyor hem de çok içten, çok gerçek bir istek bu. İşte mesele sadece çocuk değil, yanında bir baba figürü de geliyor. Babam bu konuda benden bile daha radikal. Bana hep şunu dedi: 'Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Biz her şeye tamamız.' Ama ben birkaç sene daha o baba arayışını sürdüreceğim gibi duruyor. Çünkü bir yanım hâlâ 'Tek başıma olmayayım' diyor" yanıtını verdi.

        REKLAM
        Osman Abdullah ve kızı Farah Zeynep Abdullah
        Osman Abdullah ve kızı Farah Zeynep Abdullah

        "BENİ TANIYAMADIKLARINDA DELİ DİYORLAR"

        Oyuncu, karakterinin sektörde kendisine bazen zorluk getirdiğini de söyledi ve "Beni tanımlayamadıklarında 'Deli' diyorlar. Erkek olsam 'Serseri, özgür ruhlu, delikanlı' derlerdi. Ama kadınsan deli oluyorsun. Kıyafetim, tavrım, duygularımla olduğum gibiyim" ifadelerini kullandı.

        "SEKTÖR YEŞİLÇAM'IN EROTİK DÖNEMLERİ GİBİ"

        Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk sektörüne dair hislerini ise "Şu an oyunculuk bir meslekten çok, bir etiket gibi. Diziler çok popüler, çok da güzel bir şey bu. Ama son zamanlarda sektör biraz 50 sene önce Yeşilçam’ın erotik dönemleri gibi bir his veriyor bana. Şimdi de gitgide yaygınlaşan ‘yumuşak porno’ tutumunda bir yönelim var. Her şey Orta Doğu’ya satılabilecek kadar steril olsa yetiyor gibi görünüyor şu an. Kesinlikle daha fazla çeşitlilik olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.

        "HAKARET EDENLERİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM"

        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Hayatımın merkezine koymuyorum. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir fotoğraftan ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum. Hayatıma dahil olmuyor. Eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram'dan. Kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Farah Zeynep Abdullah
        #çocuk
        #Sperm bankası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?