'Fareler ve İnsanlar' 3'üncü sezonunda

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan eseri olan 'Fareler ve İnsanlar' çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceralarını ve onların hayallerini anlatıyor.

'Fareler ve İnsanlar', çeşitli ülkelerde birçok kez tiyatro sahnesine taşındı. Dionysos Tiyatro'nun sahipleri Erdem Topuz ile Işık Tolgay da klasik eseri, Türkiye'de tiyatro oyununa çevirmişti.

'Fareler ve İnsanları' yöneten Erdem Topuz, aynı zamanda oyunda 'George Milton' karakterini canlandırıyor. Işık Tolgay ise sahnede 'Lennie Small' karakterine bürünüyor.

2020'de Ekin Yazın Dostları En iyi Sahne Tasarımı Ödülü'ne layık görülen 'Fareler ve İnsanlar'da Erdem Topuz ile Işık Tolgay'a Hande Aras - Arzu Suriçi Kireççi dönüşümlü olarak, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan ve Emir Birtan İgit eşlik ediyor.