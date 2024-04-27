Fatih Akın'dan yeni bir 'Duvara Karşı' etkisi çıkar mı?

'Duvara Karşı' filmi, bambaşka bir yerlere alıp götürüyor her seyredişte. Fatih Akın'ın, Almanya'da başlayıp İstanbul'a uzanan alışılmadık aşk ve hayatta kalma hikayesini incelikli ele alışı, aileyi sahici bir şekilde sorgulayışıyla hafızama kazınan bir başyapıt geliyor hemen zihnime.

Aradan onca yıl geçse de Sezen'in 'Yine mi güzeliz' şarkı sözleri eşliğinde Sibel Kekilli'nin dolma yapışı, ne yazık ki 2020'de kaybettiğimiz Birol Ünel'in en çekici gülümsemesiyle dolma yapan Sibel'e attığı bakışı, aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğinde Alman aksanıyla "Mersin'e" deyişiyle ve daha pek çok detayıyla unutamadıklarımdan...

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ile taçlandırılan, Almanya'ya göç etmiş bir Türk ailenin çocuğu olarak Fatih Akın'a dünya çapında ün kazandıran, yönetmene hem Cannes'da hem de Venedik'te jüri üyeliği getiren 'Duvara Karşı'nın ardından yeni filmleri de oldu Akın'ın; 'Yaşamın Kıyısında', 'Aşka Ruhunu Kat', 'Paramparça' gibi... Hiçbiri Duvara Karşı'nın etkisini bırakmasa da Fatih Akın'ın yeni bir filmle beyazperdeye döndüğünü öğrenmek bile heyecanlandırdı.

2017 yapımı 'Paramparça'da olduğu gibi yine Alman oyuncu Diane Kruger ile bir araya geliyor yeni filmde. II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen bir ergenlik hikâyesini anlatan 'Amrum'u merakla bekliyoruz efendim... REKLAM

SARAYDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ İngiliz kraliyet ailesinde bir geline ödül, bir geline ceza! Kraliyete hizmet eden gelin Prenses Kate, Kral Charles tarafından yeni bir ünvanla onurlandırıldı. Bu, öyle bir çırpıda söylenebilecek bir ünvan değil: Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Refakatçisi. Ünvanın önemi, ilk kez bir kraliyet üyesine verilmesinden ileri geliyor. Kral'ın, Prenses Kate'e, “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini açıkladığı ünvan; sanata, bilime, tıbba ve kamu hizmetine uzun bir süre boyunca yapılan olağanüstü başarıları ve büyük katkıları takdir etmek amacıyla 1917'de Kral V. George tarafından verilmeye başlanmış. Aynı ünvanı geçmişte ünlü fizikçi Stephen Hawking, İngiltere Başbakan Winston Churchill da almış. Günümüzde ise ünvan, yazar J.K. Rowling, müzisyenler Paul McCartney ve Elton John gibi isimlere verilmiş.

Gelelim dışlanan geline... "Ama canım, asıl kraliyeti dışlayan Meghan'ın kendisi" dediğinizi duyar gibiyim. Haksız sayılmazsınız. 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp eşi Prens Harry ile pılını pırtını toplayıp ABD yollarına düşen kendisiydi. "Finansal bağımsızlığımızı elde edeceğiz" diye kraliyetten çıkan, dijital platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Meghan ve Harry ikilisi yollarına devam ediyor. Meghan Markle, American Riviera Orchard adını verdiği markası çatısı altında ilk ürün olarak reçellerini tanıtınca kraliyet de durur mu? Hemen bir karşı atak ve Buckingham Sarayı'nın resmi mağaza sayfasından, saray üretimi olan çilek reçelleri için bir reklam yayını... Anlaşılan sarayda bıçaklar çekildi, reçel savaşları başladı!

13 DAKİKAYA 28 BİN DOLARLIK CEZA ABD'nin en büyüğü, dünyanın da en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella geride kaldı. Ama izi hala sürüyor. Hem de sebep olduğu binlerce dolarlık cezayla... Coachella Festivali kapsamında konser veren Lana Del Rey'in gösteriyi 13 dakika geç bitirmesi, Indio şehri yönetiminin organizasyon yetkililerine 28 bin dolarlık (900 bin TL) ceza kesmesine yol açtı. Geçen cuma akşamı verilen konserin planlanandan geç tamamlanması, şehirde saat 01.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağını delme anlamına geliyordu. Tabii bu para cezası aslında organizatörleri memnun etti. Zira ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezalarının toplamının 117 bin dolar olduğu geçen yıla göre bu, oldukça düşük bir ceza olarak kalıyor.