Fatih Akın'dan yeni film geliyor

‘Duvara Karşı’ ile dünya çapında başarılı bir yönetmen olarak kendini kabul ettirdikten sonra ‘Yaşamın Kıyısında’, ‘Aşka Ruhunu Kat’ gibi filmlerle kariyerine devam eden Fatih Akın, yeni filminin çekimlerine başladı.

Almanya’da yaşayan 50 yaşındaki Türk yönetmen, yeni filmi ‘Amrum’da yeniden ünlü oyuncu Diane Kruger ile bir araya geliyor. İkili, 2017 yapımı ‘Solgun’ (Aus dem Nichts) filminde birlikte çalışmıştı.