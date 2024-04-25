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        Haberler Dünyadan Fatih Akın'dan yeni film geliyor - Magazin haberleri

        Fatih Akın'dan yeni film geliyor

        'Duvara Karşı' ile dünya çapında tanınan bir yönetmen haline gelen Fatih Akın, başrolünde ünlü Alman oyuncu Diane Kruger'in yer aldığı yeni filminin çekimlerine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:18
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        ‘Duvara Karşı’ ile dünya çapında başarılı bir yönetmen olarak kendini kabul ettirdikten sonra ‘Yaşamın Kıyısında’, ‘Aşka Ruhunu Kat’ gibi filmlerle kariyerine devam eden Fatih Akın, yeni filminin çekimlerine başladı.

        Almanya’da yaşayan 50 yaşındaki Türk yönetmen, yeni filmi ‘Amrum’da yeniden ünlü oyuncu Diane Kruger ile bir araya geliyor. İkili, 2017 yapımı ‘Solgun’ (Aus dem Nichts) filminde birlikte çalışmıştı.

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        FİLM, YÖNETMEN ARKADAŞININ ÇOCUKLUK ANILARINA DAYANIYOR

        Çekimleri önceki gün Almanya’nın Hamburg kentinde başlayan ‘Amrum’ filmi, II. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. 1945 yılının başlarında, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Amrum adasında geçen bir ergenlik hikâyesini anlatıyor.

        Hikâye, Fatih Akın'ın ‘Paramparça’ (Aus dem Nichts) filmini birlikte yazdığı Alman senarist ve yönetmen Hark Bohm'un çocukluk anılarına dayanıyor. Bohm başlangıçta dizginleri Amrum'un senaryosunu yazan Akın'a devretmeden önce filmi kendisi yönetmeyi planlamıştı.

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        Film, 12 yaşındaki Nanning (Jasper Billerbeck) ve onun en yakın arkadaşı Hermann'ın (Kian Köppke) reşit olma hikâyesini konu alıyor. Laura Tonke, Nanning'in annesi Hille Hagener'ı canlandırıyor. Diane Kruger, bir çiftçinin eşi olan Tessa Bendixen'e hayat veriyor. Filmin diğer başrol oyuncuları Oppenheimer’da izlediğimiz Matthias Schweighöfer, Detlev Buck ve Lars Jessen.

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        "Bir Hark Bohm filmi olarak başlayan bu çalışma, şimdi benim 12’nci uzun metrajlı filmim ve olağanüstü bir misyonum haline geldi" diyen Akın, filmini şöyle anlattı: Amrum, II. Dünya Savaşı'nın son haftasında ailesinin karanlık sırrını her gün biraz daha ortaya çıkaran genç Nanning'in, sonunda cennetten kovulana kadar süren yolculuğunu anlatıyor.

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        Çekimlerine Hamburg’un ardından Amrum adası ve Danimarka’da devam edilecek olan film, gelecek yıl eylülde Almanya’da gösterime girecek. Dünyada ve Türkiye’de ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.

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        TARİHE GEÇTİ

        Hamburg’da göçmen bir Türk ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Fatih Akın, ‘Aşka Ruhunu Kat’ (Soul Kitchen), ‘Altın Eldiven’ (Der goldene Handschuh), ‘Temmuzda’ (Im Juli) ve ‘Duvara Karşı’ (Gegen die Wand) filmleriyle sinemada başarılı bir kariyere imza attı.

        2004’te Berlin Film Festivali’ndeki ilk gösterimi yapılan ‘Duvara Karşı’ filmi ile dünya çapında bilinirlik kazandı. Fatih Akın, bu filmle Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ filminden tam 40 yıl sonra ‘Altın Ayı’ ödülünü kazanan ikinci Türk yönetmen olarak tarihe geçti. Mayıs 2005’te Cannes Film Festivali’nde, Eylül 2010’da Venedik Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı.

        #Fatih Akın
        #Diane Kruger
        #film
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