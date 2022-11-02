Neşeli ve heyecan dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor

İşte bu akşamki konukları 0:00 / 0:00

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; yazar Ayşe Kulin, oyuncu Esra Dermancıoğlu, müzisyen Özlem Olgun ve Soner Olgun oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de