'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de bu akşam

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Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet…

‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’, Bloomberg HT’de...

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de siyasetten uzak bambaşka sohbetlerine bu akşam değerli konuklarıyla devam ediyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; Nevra Serezli ile SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncuları Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç olacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de...