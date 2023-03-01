'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

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'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; Prof. Dr. Acar Baltaş, Umut Kurt, Aslı Tandoğan, Irmak Arıcı ve Türev Uludağ oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!