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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
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HABERTURK.COM

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; Prof. Dr. Acar Baltaş, Umut Kurt, Aslı Tandoğan, Irmak Arıcı ve Türev Uludağ oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

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