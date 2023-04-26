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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
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HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın...
Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor...
Hayatı güzelleştiren ve günün merak edilenleri, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; müzik kariyerine verdiği uzun bir aradan sonra geri dönen sanatçı Semiramis Pekkan, psikolog Gökhan Çınar, milli güreşçi Yasemin Adar ve yemek yazarı Natali Yarcan oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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