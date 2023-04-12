'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

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Hayatı güzelleştiren ve günün merak edilenleri, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; müzisyen Ferhat Göçer, oyuncular Bade İşçil, Emrah Kaman ve şef Esen Hünal olacak

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.