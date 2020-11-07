Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu!

HABERTURK.COM

“Bağımsız” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Başkanı Murat Uysal görevden alındı.

Yerine eski maliye bakanlarından, eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.

Merkez Bankası Başkanı olarak bu kadar kısa süre görev yapan Uysal dışında başka isimler de var.

Bunlardan ilki Sadi Berker. 1949’da koltuğa oturmuş. 1950’de iktidar değişip Demokrat Parti hükümeti başa geçince görevden alınmış.

Yerine gelen Osman Nuri Göver de 2 yıl dayanabilmiş yeni iktidara.

Memduh Aytür, 1960’ta Başkan olmuş, aynı yıl darbe sonrası görevden ayrılmış.

Sonrasında genelde 2 yıllık başkanlar var.

Türkiye’nin ekonomik veya siyasi çalkantı dönemleri Merkez Bankası başkanlarına yaramamış hiç.

1970’lerde siyasi istikrarsızlık, 1990’larda ise ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Merkez Bankası başkanları neredeyse her 2 yılda bir değişmiş.

Arada Rüştü Saraçoğlu gibi 5 yıl görev yapan bir başkan dışında hep böyle olmuş.

Ekonomide hedefler tutmamışsa, enflasyon ve kur kontrol altına alınamamışsa fatura hep Merkez Bankası başkanlarına çıkarılmış.

Tek istisna Gazi Erçel olmuş.

Erçel 5 yıl görev yapmış.

Sonrasında Türkiye 2001 krizine girmiş. Merkez Bankası Başkanlığı’na Süreyya Serdengeçti geçmiş ve Merkez Bankası, Bakan Derviş’in getirdiği özerk kurumlar dönemiyle birlikte bağımsızlığını kazanmış.

Sonrası hep uzun başkanlıklar dönemi.

Serdengeçti 5 yıl, Durmuş Yılmaz 5 yıl, Erdem Başçı 5 yıl görev yapmış.

Sonrasında gelen Murat Çetinkaya 3 yıl, Murat Uysal 2 yıl.

Çetinkaya “Laf dinlemediği” için görevden alınmıştı.

Murat Uysal’ın izlediği politikalara bakarsak onun sorunu da “Fazla laf dinlemesiydi” muhtemelen.

Şimdi tecrübeli bir isim koltuğa geçti.

Allah yardımcısı olsun diyelim.

Çünkü Merkez Bankası başkanlarının görev süresi aslında ekonominin barometresi gibi.

Başkanlar da günah keçileri.

Bazen karakter gösterdikleri için, bazen karakter gösteremedikleri için.

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