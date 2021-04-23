ÜNLÜLER DE PAYLAŞTI

Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmış.

Özer'in ünlülerle nasıl iletişime geçtiği ve nasıl anlaşma sağladığı ise merak konusu. Olayla ilgili pek çok ünlü ismin suskunluğu sürüyor.