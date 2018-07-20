Türkiye, öz kızına cinsel istismardan hüküm giyen medya patronu Fatih Oflaz’ı ve İngiltere’de yaşayan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında verilen kararı konuşuyor.

Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın’ın duyurduğu ibretlik olayda MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye yayın hakkının sahibi olan Fatih Oflaz, öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Oflaz’ın sabıkasız olması nedeniyle cezasını 18 yıl 9 aya indirdi ve yurtdışına çıkış yasağı getirdi. Oflaz’ın İspanya’ya kaçtığı ileri sürüldü.

BABALIĞIN BATSIN

Hürriyet gazetesi haberi sürmanşetten duyururken “Babalığın batsın” başlığını attı. Haberin birinci sayfadaki spotunda da “Anlatmaya dilimizin varmadığı, yürekleri acıtan bir iğrençlik daha” ifadeleri kullanıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRTEN AİLE DRAMI



Haberi sürmanşetine taşıyan Posta gazetesi, Fatih Oflaz’ın kardeşi Esra Güven Oflaz’ın anlatımlarından yola çıkarak “Beyin kanaması geçirten aile dramı” başlığını attı. Fatih Oflaz’ın eşi ve oğluyla İspanya’ya kaçtığı iddiası da birinci sayfada yer aldı. Haber, Posta gazetesinin orta sayfasında da Habertürk’e atıfla geniş yer bulurken “Haberturk.com internet sitesinin ayrıntılarına yer verdiği duruşmada yaşananlar” ifadesiyle duruşmada anlatılanlara yer verildi.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN HABER Şimdi okuyacağınız satırlar milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibi Fatih Oflaz’ın mahkeme kayıtlarına geçen ibretlik hikayesidir. Aynı zamanda hem kendi hayatı hem de kızının hayatını nasıl yıktığının resmi belgesidir. Milyonlarca dolarlık başta MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan Fatih Oflaz 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz’ı öz kızını yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismardan suçlu buldu. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti. Aşağıda okuyacağınız satırlar Oflaz’ın kendi çocukluğunda uğradığı istismara, kendi çocuğunu nasıl kurban ettiğine dair bilgiler de içeriyor. Medya imparatoru Oflaz’ın kızına yaptıkları “Türk Milleti adına karar veren 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin “Gerekçeli Kararı”ndan alınmıştır. Zülfikar Ali Aydın'ın haberi



“İSTİSMAR” CEZASI



Milliyet gazetesi iç sayfalardan verdiği haberde Habertürk’ü referans gösterirken “’İstismar’ cezası” başlığı atıldı. Haberde mahkeme kararı ile mağdur kızın ifadelerine ve psikiyatristin mahkemede anlattıklarına yer verildi.

AKIN İPEK KARARI İngiltere'de mahkeme, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in, pasaportuna el konulmasına karar verdi. Kefaletle serbest bırakılan İpek'in ayrıca yargılama süresince İngiltere'yi terk etmemesi ve geceyi ikametinden farklı bir adreste geçirmemesine de karar verildi. Mahkeme Türkiye'nin iade talebine ilişkin nihai kararı Eylül ayında yapacağı duruşma sonucunda karara bağlayacak. Fevzi Çakır'ın haberi

AKIN İPEK HABERİ BİRİNCİ SAYFALARDA

FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında İngiltere’de verilen karar da gazetelerin birinci sayfalarında geniş yer buldu. Yeni Şafak, Vatan ve Akşam gazeteleri haberi sürmanşetlerinden duyurdu. Hürriyet, Sabah, Milliyet, Star gazeteleri de habere birinci sayfalarında geniş yer verdi.