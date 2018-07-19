İngiltere'de mahkeme, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in, pasaportuna el konulmasına karar verdi.

Kefaletle serbest bırakılan İpek'in ayrıca yargılama süresince İngiltere'yi terk etmemesi ve geceyi ikametinden farklı bir adreste geçirmemesine de karar verildi. Mahkeme Türkiye'nin iade talebine ilişkin nihai kararı Eylül ayında yapacağı duruşma sonucunda karara bağlayacak.

FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle 25 Ekim 2015'te 18 şirketine el konulan Akın İpek'in, 30 Ağustos 2015'te Londra'ya gittiği belirlendi. 24 Mart 2014'te Londra'da Koza LTD isimli şirketi kuran İpek, Ankara'da devam eden 2 önemli davanın sanıkları arasında yer alıyor. Bunlar Koza-İpek Holding davası ile FETÖ Elabaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanığı olduğu 73 sanıklı FETÖ çatı davası. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çatı davası kapsamında İngiltere'den iadesi talep edilen İpek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiltere, İpek'in iadesine ilişkin süreci hızlandırdı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

İngiliz makamları, İpek hakkında, iade edilip edilmeyeceğine karar vermeden önce kaçma ihtimaline karşı bir dizi tedbire başvurdu. Erdoğan'in ziyaretinin ardından gözaltına alınan İpek, mahkemeye çıkarıldı. İngiliz mahkemesi, 50 bin Pound nakdi kefalet ve aksine hareket etmesi halinde tutuklanacağı ve tüm mal varlığına el konacağı uyarısıyla İpek'in serbest bırakılmasına karar verdi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Mahkeme ayrıca, kaçma ihtimaline karşı İpek'in pasaportuna el koydu. Mahkeme kararı ile İpek'in pasaportunu İngiliz makamlarına teslim etmesini emredilirken, başka bir pasaport ya da aynı değerde belge almasını yasakladı.

EVİNDEN BAŞKA BİR YERDE GECELEYEMEYECEK

Aynı kararla mahkeme, firari İpek'e cep telefonunu 24 saat açık ve şarjı dolu olarak tutmasını da hükme bağladı. Mahkeme ayrıca, iş seyahatleri de dahil olmak üzere kaçak İpek'in İngiltere'den ayrılmamasını, evinden başka bir yerde geceyi geçirmemesini de hüküm altına aldı.

NİHAİ KARAR EYLÜL'DE

Öte yandan, İngiliz Mahkemesi'nin Türkiye'nin iade talebini 26 Haziran 2018'de usulden incelediği öğrenildi. Ön incelemesini yapan mahkeme, iade talebini İngiliz Kanunlarına uygun buldu. Mahkeme, İpek'in Türkiye'yi iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararını ise Eylül ayında yapacağı ve 4 gün sürecek duruşma sonucunda karara bağlayacak. ..

İKİ DAVADA YARGILANIYOR

İpek hakkında 2 dava bulunuyor. İpek, 45 sanıklı Koza-İpek Holding davasında "Terörizmin finansmanı, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi usul kanununa muhalefet, Güveni kötüye kullanmak, Özel belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İpek, iadesi talep edilen FETÖ çatı davasında da ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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