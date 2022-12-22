Polat'tan ne istediniz?

Fatih'te mahallede herkes tarafından sevilen 8 aylık Polat isimli köpek, yabancı uyruklu bir kişinin tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Polat, kulak ve boynundan yaralandı.

Fatih Cibali Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Demir'in 8 aylık köpeği Polat, kısa sürede mahallelinin maskotu oldu. Dün saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre Polat'ı sevme bahanesiyle evine götürdü. Şüpheli burada Polat'ı kulağından ve boynundan bıçakla yaraladı.