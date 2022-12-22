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Fatih'te mahallelinin maskotu köpek 'Polat'ı bıçakladılar

Fatih Cibali mahallesinin maskotu olan Polat isimli köpek bıçaklandı. Kulak ve boynundan yaralanan Polat tedavi altına alındı. Polat'ı yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Fatih'te mahallelinin maskotu köpek 'Polat'ı bıçakladılar
Polat'tan ne istediniz?
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DHA

Fatih'te mahallede herkes tarafından sevilen 8 aylık Polat isimli köpek, yabancı uyruklu bir kişinin tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Polat, kulak ve boynundan yaralandı.

Fatih Cibali Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Demir'in 8 aylık köpeği Polat, kısa sürede mahallelinin maskotu oldu. Dün saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre Polat'ı sevme bahanesiyle evine götürdü. Şüpheli burada Polat'ı kulağından ve boynundan bıçakla yaraladı.

Köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumu Fahrettin Demir'e bildirdi. Demir ve ailesi şüphelinin evine girdiğine Polat'ı kanlar içerisinde gördü. Polat'a bir eczanede köpeğe pansuman yapıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"O HALDE GÖRÜNCE CANIMDAN CAN GİTTİ"

Polat'ın sahibi Fahrettin Demir, "Köpeğimin tasmasını bağlamıştım. Köpeğim biraz serbest gezsin dedim. Tasmasını çözdüm bahçede geziyordu. Kardeşlerim kapıyı açınca dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da çocuklar bana, o adamın köpeğimi sevip içeri aldığını söyledi. Sonra da içeride köpeğimi kesmiş. Kulağını ve boynunu kesmiş. Hatta onun evinde de hep kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm lavabonun arasına girmiş. Korkudan benden bile kaçtı. Köpeği o halde görünce dayanamadım. O halde görünce canımdan can gitti. Sonuçta o da benim kardeşim gibi. 8 aydır benimle beraber. Havluya sarıp veterinere götürdüm. Veteriner kapalı olunca eczaneye götürüp pansuman yaptık. Köpeğimin ismi de Polat. Çünkü Polat Alemdar'ı çok seviyorum. Ben o adamın ceza yemesini istiyorum" dedi.

"ADAMIN HER YERİ KANDI"

Mahalle sakinlerinden Hatice Temel, "Köpeğe mahalleli alışmıştı. Süs köpeğiydi. Evde bakılıyordu. Benim çocuğum da köpekle oynuyordu. Sonra adam gelmiş, köpeği almış. Önce sevmiş, sonra köpeği içeri koyunca ev sahibini aramışlar. Gidip baskın yaptılar. Adamın her yeri kandı. Köpeğin sahibi geldi. Birbirlerine saldırdılar. Ondan sonra polisi aradık. Polisler geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Biz artık çocuklarımız için de korkuyoruz. Olaydan sonra kötü olduk. 'Köpek bana saldırdı' dedi. Köpeğin herhangi bir saldırganlığı yok. Benim 2 yaşındaki oğlum köpekle oynuyordu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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