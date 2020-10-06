Bir süredir FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Cansu karakteriyle bilinen Fatma Toptaş ve Şef Gürkan Topçu evlilik kararı aldı. Ünlü şefe "evet" diyen Fatma Toptaş kimdir? Fatma Toptaş kaç yaşındadır, oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Fatma Toptaş'a dair merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

FATMA TOPTAŞ KİMDİR?

Fatma Toptaş 25 Kasım 1982'de Mersin'de doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide ve 2011'de ATV'de yayına giren Hayat Devam Ediyor dizisinde de oynamıştır. Daha sonra ATV'nin yeni dizisi Cesur Hemşire adlı dizide Serpil karakterini canlandırdı. FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Sibel karakterini, No.:309 adlı dizide ise Nilüfer karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bay Yanlış adlı dizide Cansu Akman karakterine hayat vermektedir.

FATMA TOPTAŞ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Bay Yanlış (Cansu Akman, 2020)

No: 309 (Nilüfer, 2016)

Kiraz Mevsimi (Sibel Korkmaz, 2014)

Gölgedekiler (Rana, 2014)

Cesur Hemşire (Serpil, 2013)

Hayat Devam Ediyor (Şebnem Yalaz, 2011)

Başrolde Aşk (2011)

Çocuklar Duymasın (İpek, 2010)

Çok Özel Tim (Burcu, 2007)

Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu, 2007)

Doktorlar (Konuk Oyuncu, 2007)

Annem (2019)

Ya Sonra (Ece, (2011)

Herkes mi Aldatır? (Canan, 2010)

Avanak Kuzenler (Melike, 2008)

Recep İvedik (Sibel, 2007)