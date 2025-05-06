Fatmagül Çevik, dünya şampiyonu oldu
Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.
Milli halterci Fatmagül Çevik, Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası genç kadınlar +87 kilo kategorisinde altın madalyaya ulaştı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede 135 kiloyla bronz madalya kazanan 19 yaşındaki Fatmagül, toplam 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu oldu.
Milli halterciler böylece şampiyonayı, 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamladı.