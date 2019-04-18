Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya’nın Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM firmasına ait dükkana sabah saatlerinde gelen Pilot Türk isimli şahıs, burada faturasının çok yüksek olduğunu ve 6 aydır çalışmadığını söylerek çalışanlarla tartışmaya başladı. Faturasını ödeyemeyeceğini belirten şahsı işletmede çalışan Ahsen D.Ü. sakinleştirmeye çalışırken şahıs ayağa kalkarak önce Tuğçe Nur Y.’ye ardından da Ahsen D.Ü.’ye kurşun yağdırdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

2 kadın çalışanı yaralayan şahıs daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri başından vurulan Ahsen D.Ü. ve karın boşluğundan yaralanan Tuğçe Nur Y.’yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı 2 kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenirken saldırgan şahıs Arifiye İlçesinde Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak Sakarya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ

Saldırıda yaralanan Ahsen D.Ü.’nün evli ve 2 çocuklu olduğu ancak eşinden ayrı yaşadığı öğrenilirken olayın hemen ardından Emniyet ekipleri tedbir amaçlı olarak Ahsen D.Ü.’nün ailesine ait Adapazarı İlçesindeki evinin önüne polis ekipleri görevlendirildi. Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Pilot Türk’ün ilk ifadesinde olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığı ve bir anlık öfkeyle saldırıyı gerçekleştirdikten sonra korkarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.