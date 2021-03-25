Ece Dağıstan, Fazıl Say'la evliliğine ilişkin, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

Eşine katıldığını belirten Say ise, "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuştu.

Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.