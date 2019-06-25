Yalova'nın Altınova ilçesi E-130 karayolunda dün saat 18.00 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Bisikletiyle gezen Hüseyin Zilfioğlu (21),yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ortalayan Zilfioğlu'na önce M.T. yönetimindekiotomobil, sonra da İ.E.'nin kullandığı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç ağır yaralandı.
GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 2 sürücü, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zilfioğlu'na 2 aracın peş peşe çarptığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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