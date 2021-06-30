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Aşırı hız yapan gencin korkunç sonu! Direğe çarpan araç ikiye bölündü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 26 yaşındaki Emre Çulhaoğlu yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, direğe çarpıp, ikiye bölündü. Korkunç kazada, araçta sıkışan genç hayatını kaybetti

AŞIRI HIZ CAN ALDI! Son dakika: Araba ikiye bölündü! - Haberler
Aşırı hız yapan gencin korkunç sonu!
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DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, direğe çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Emre Çulhaoğlu (26) öldü.

Feci kaza, sabah saatlerinde, Karasu-Adapazarı yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emre Çulhaoğlu'nun kullandığı 54 ADM 386 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun direğine çarptı.

Kazada otomobil, ikiye bölünürken, sürücü Çulhaoğlu sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çulhaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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