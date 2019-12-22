DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu öldüğü olaydan hemen önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kadıköy Mahallesi'nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan'dan tabancayı aldı. T.K.'nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan'a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

FACİA ÖNCESİ FOTOĞRAFLAR

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan'ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan ve arkadaşlarının elinde tabanca, tüfek ve bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.

Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.