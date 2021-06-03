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HaberlerGündem3. SayfaFeci olay! Oynarken kaynar suyu yüzüne döktü
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Feci olay! Kardeşiyle banyoda oynarken kaynar suyu yüzüne döktü

Ağrı’da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşındaki küçük kız güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Yüzünde 2. derece yanıklar bulunan küçük kız Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı

Feci olay! Oynarken kaynar suyu yüzüne döktü
İHA

Ağrı'da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşındaki küçük kız, banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı.

Feci olay, 29 Mayıs tarihinde Ağrı’ın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Şahin İssi ve Gülcan İssi çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Ayfer İssi, kardeşiyle oynamak için banyoya girdi. Burada güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanının sıcak olan tarafını açan kardeşler birbirlerine maşrapayla su dökmek istedi.

Minik Ayfer doldurduğu kaynar suyu yanlışlıkla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yanına gelen anne Gülcan İssi hemen Ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğu Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayfer İssi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yüzünde 2. derece yanık izleri bulunan küçük kızın tedavisi devam ediyor.

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