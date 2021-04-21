AA

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak (57) ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarptı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk ise buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Urmamen de başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.