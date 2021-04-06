Feci ölüm! Sakız sonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFeci ölüm! Son dakika haberler: Sakız sonu oldu - Haberler
ABONE OL

Sakarya'da feci olay! Boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Sakarya'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan Selim K. (27) hayatını kaybetti

Feci ölüm! Son dakika haberler: Sakız sonu oldu - Haberler
Feci ölüm! Sakız sonu oldu
0:00 / 0:00
DHA

Serdivan´da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

DHA'nın haberine göre, gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı. Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAÇAK VİLLA! Son dakika! Demre'deki kaçak villa yıkılıyor
GÜNDEMO villa yıkılıyor!
İğne orucu bozar mı? Diyanet cevabı: İğne yaptırmak orucu bozar mı?
GÜNDEMİğne orucu bozar mı?
ACI GÖRÜNTÜ! Son dakika: İzmir'de 3 konteynerden kaçak göçmenler çıktı - Haberler
GÜNDEMİzmir'de 3 konteynerden kaçak göçmenler çıktı
Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama
GÜNDEMMSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geğirmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı
GÜNDEMGeğirmek orucu bozar mı?
2021 Bulgaristan seçimlerini kim kazandı? Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu!
GÜNDEMBulgaristan seçim sonuçları belli oldu
Şehirler arası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirler arası seyahat yolculuk yasak mı, hangi illerde?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
Cinsel ilişki orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
GÜNDEMCinsel ilişki orucu bozar mı?