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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci son! Aracın altında 30 metre
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Motosikletlinin feci son! Aracın altında 30 metre

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı ve yaklaşık 30 metre sürüklediği 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Feci son! Aracın altında 30 metre
Feci son! Aracın altında 30 metre
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İHA

Korkunç kaza, Selçuklu Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı Filli Kavşak’ta meydana geldi. Beytullah Emrem (25) idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Mehmet Uslu'nun (26) kullandığı 03 VY 217 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikleti altına alarak yaklaşık 30 metre sürükleyen otomobil, ardından kaldırıma çıkıp yol kenarındaki polis güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi. Kazada Emrem ve Uslu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uslu, ambulansla kaldırıldığı üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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