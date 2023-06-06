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Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. Surede genel olarak Ad Kavmi, Semud, İrem ve Firavun toplumları gibi eski kavimlere dair bazı kıssalar, insanın kötülüğe yönelmesi, bunun sonuçları ve ahiret anlatılmıştır. Fecr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Fecr Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Fecr Suresi, Kur'an'ın 89. suresidir. Sure, 30 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. Surede peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felaketler hatırlatılmakta; Allah Teala’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır. Fecr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Fecr Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Fecr Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Vel fecri.

    2.Ve leyalin 'aşrin.

    3.Veşşef'ı velvetri.

    4.Velleyli iza yesri.

    5.Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.

    6.Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.

    7.İreme zatil'ımadi.

    8.Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.

    9.Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.

    10.Ve fir'avne ziyl'evtadi.

    11.Elleziyne tağav fiylbiladi.

    12.Feekseru fiyhelfesade.

    13.Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.

    14.İnne rabbeke lebil mirsadi

    15.Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.

    16.Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.

    17.Kella bel la tükrimunelyetiyme.

    18.Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.

    19.Ve te'külunettürase eklen lemmen.

    20.Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.

    21.Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.

    22.Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.

    23.Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.

    24.Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.

    25.Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.

    26.Ve la yusiku ve sakahu ehadün.

    27.Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.

    28.İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.

    29.Fedhuliy fiy 'ıbadiy.

    30.Vedhuliy cennetiy.
  • Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Fecr Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;

    2.On geceye;

    3.Çift olana ve tek olana;

    4.Geçip gitmekte olan geceye.

    5.Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?

    6.Görmedin mi, rabbin ne yaptı Ad kavmine;

    7.Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan,

    8.Sütunlarla dolu İrem'e;

    9.Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a;

    10.Kazıklı Firavun'a?

    11.İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.

    12.Oralarda durmadan fesat çıkardılar.

    13.Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.

    14.Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.

    15.İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.

    16.Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der.

    17.Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.

    18.Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

    19.Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.

    20.Malı da pek çok seviyorsunuz.

    21.Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,

    22,23.Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?

    24."Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der.

    25.Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.

    26.Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

    27- Allah şöyle der: "Ey huzur içinde olan nefis!"

    28- "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"

    29- "(İyi) kullarımın arasına gir."

    30- "Cennetime gir."
  • Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Fecr Suresi Konusu

    Surede peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felaketler hatırlatılmakta; Allah Teala’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.

    Fecr Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu suredir. Leyl suresinden sonra, Duha suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Fecr Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Şafak vakti” diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak “tan yerinin ağarması”, isim olarak belirttiğimiz anlamı yanında, “sabah aydınlığı, şafak vakti, tan yerinin ağarma zamanı” gibi anlamlara gelmektedir. Tan yerinin ağarma zamanı ortalığın aydınlanmaya, canlıların da uyanmaya başlaması, bir çeşit yeniden dirilmeye benzediği için yüce Allah sabah aydınlığına yemin ederek aşağıda anlatılacak konulara dikkat çekmiştir (Razi, XXXI, 161; ayrıca krş. Tekvir 81/18). 2. ayette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicri yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır. Ancak birinci mana tercihe daha uygundur. Çünkü bu sure Mekke’de indiğine, ramazan orucu ise Medine’de farz kılındığına göre ikinci ve üçüncü şıklardaki günler surenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu. Zilhiccenin ilk on günü ise surenin inmesinden önce de Araplar’da kutsal sayılıyordu.

    3. ayette geçen “çift ve tek”ten neyin kastedildiği konusunda da farklı yorumlar bulunmakla birlikte, çift olanıyla tek olanıyla bütün varlıklar üzerine yemin edildiğini söylemek en uygun olanıdır. Çünkü varlık yokluğa göre bizatihi bir değerdir. Nitekim İslam düşünce tarihinde varlık hayır, yokluk şer kabul edilmiştir. Ayrıca burada belli varlıklardan ziyade bu kavramlara (tek ve çift) dikkat çekildiği; mutlak tek olan Allah’ın dışında “tek”in bulunmadığı, tek gözüken yaratılmış varlıkların ortak özelliklerinin bulunması itibariyle çift ve benzer olduklarına işaret edildiği de söylenebilir (bilgi için bk. Şevkani, V, 506; Ateş, X, 457). 4. ayette zikredilen “geçip gitmekte olan gece”nin, “Müzdelife gecesi” veya “bayram gecesi” olduğu söylenmiştir (bk. Elmalılı, VIII, 5797). Ancak ifadenin mutlaklığını ve başka pek çok ayette birçok kozmik varlık ve olaylara, belirleme yapılmaksızın yemin edildiğini dikkate alarak bunu da bütün geceler olarak anlamak daha uygun olur.

    5. ayetteki “Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?” cümlesinin başında aslında soru edatı bulunmakla birlikte bunun, kesinlik edatı olan “kad” anlamıyla kullanıldığı konusunda görüş birliği vardır. Bu ifade tarzı, yukarıda kendilerine yemin edilen varlıkların çok önemli varlıklar olduğunu gösterir. Uygun olan her türlü takdire açık olsun diye yeminlerin cevabı yani ne maksatla yemin edildiği belirtilmemiştir. Müfessirlere göre Allah Teala bu dört ayette kendi katında önemli olan varlıklara yemin ederek öldükten sonra dirilme, kıyamet, hesap, ceza ve mükafatın gerçekleşeceğini vurgulamıştır; yahut yeminin cevabı “Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir” mealindeki 14. ayettir. Bu da şöyle yorumlanmıştır: Yukarıda sayılanlara yemin olsun ki rabbin her şeyi yakından izlemektedir; hiçbir şey O’nun bilgisi dışında değildir; O, bütün yapıp ettiklerinizi bilmektedir ve karşılığını ceza veya ödül olarak verecektir” (Şevkani, V, 507).

    “Akıl” manasında kullanılan hıcr kelimesinin kök anlamı “engel­lemek”tir, akıl kavramının sözlük anlamı da aynıdır. Akıl, insanı yanlış bilgi ve düşünceden, kötü davranışlardan alıkoyma yeteneğine sahip olduğu için ona bu isim verilmiştir. Buna göre ayet, genel olarak ilahi bildirimlerin, özellikle de bu ayetlerde üzerlerine yemin edilen doğal varlık ve olayların anlam ve değerini, Allah’ın neden bu varlıklar üzerine yemin ettiğini, insanın ancak aklını doğru kullanarak anlayabileceğini ifade etmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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