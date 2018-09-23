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Felsefe bölümleri feryatta!

Türkiye’de Felsefe bölümlerine yapılan başvuru oranı yüzde 56 oranında azaldı. Kontenjan azalmasıyla birlikte bazı üniversitelerin felsefe bölümleri kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5 yıl boyunca felsefe öğretmeni ataması yapılmayacağına dair açıklamanın, kendi alanlarında kontenjan düşüşüne neden olduğunu düşünen felsefe bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, bölümlerinin kapanma riskine karşı feryat ediyor

23.09.2018 - 16:04 | Güncelleme: İHA

Üniversitelerin felsefe bölümlerine yapılan başvuru oranı tüm Türkiye’de yüzde 56 oranında azaldı. Kontenjan azalmasıyla birlikte bazı üniversitelerin felsefe bölümleri kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. 

İHA'nın haberine göre; 2010 - 2011 yıllarında fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin karşı karşıya kaldığı kapanma riski bu eğitim öğretim döneminde de felsefe bölümleri için söz konusu oldu. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5 yıl boyunca felsefe öğretmeni ataması yapılmayacağına dair açıklamanın, kendi alanlarında kontenjan düşüşüne neden olduğunu düşünen felsefe bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, bölümlerinin kapanma riskine karşı feryat ediyor.

FELSEFE BÖLÜMLERİ KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA 

Konuyla ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, kendi üniversitelerinde gündüz eğitiminde 28, ikinci öğretimde ise 56 kontenjanın boş kaldığını ifade etti.

Ek kontenjandan öğrenci gelmemesi durumunda ikinci öğretimin kapanacağını belirten Topakkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gündüz eğitimine 5, ikinci öğretime de hiç öğrenci gelmemesinin durumun vehametini ortaya koyduğunu dile getirdi.

“TEMEL BİLİMLERİN KENDİSİNDEN ÇIKTIĞI FELSEFE BU KADAR MI DEĞERSİZ"

2010-211 yıllarında temel bilimlerde yaşanan kontenjan sıkıntısına bulunan çözümün, felsefe bölümleri için de uygulama alınması gerektiğini vurgulayan Topakkaya, “2010-2011 yıllarında temel bilimlerde yaşanan kontenjan sıkıntısına haklı olarak bütün üniversiteler, bütün öğretim üyeleri isyan etti, ayağa kalktı, haykırdı. Bunu Bakanlık, YÖK duydu. Gerekli tedbirleri aldı ve şu anda o bölümler tekrar yavaş yavaş dolmaya başladı. Temel bilimler bu kadar önemli de temel bilimlerin kendisinden çıktığı, tabiri caizse kendisinin çocuğu olan felsefe bu kadar değersiz mi!” dedi.

Topakkaya, felsefe bölümlerinde yaşanan kontenjan sıkıntısının nedenlerine dair şunları söyledi: “Bunun nedenleri var. Geçen yıl Mart ayında Bakanlık 5 yıl felsefe öğretmenine ihtiyaç olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamadan iki hafta sonra yine Bakanlık, liselerde zorunlu felsefe dersi saatini 2 saatten 4 saate çıkardı. Bu bile aslında felsefe öğretmenine olan ihtiyacın iki katına çıkması demekti. Bir başka enteresan durum; bu açıklayama rağmen en son öğretmen alımında 70’e yakın felsefe öğretmeni atandı, ki zaten felsefe öğretmeni her yıl 70 tane alınıyordu. Bürokratın bu açıklamasına rağmen aslında hiçbir şey değişmedi. Değişen şu oldu; öğrenciler felsefe öğretmeni de alınmıyorsa neden okuyalım diye düşünmeye başladılar. Böylece felsefe bölümlerinde ciddi bir kontenjan eksikliği söz konusu oldu.”

“TOPLUMA DA ZARARI OLUR"

Felsefe bölümlerinin sayısının azalmasının, topluma olumsuz yansımaları olacağının da altını çizen Topakkaya, “Kontenjanların azalması sorununun, felsefe bölümünün geleceğini kurtarmak için bir an önce düzeltilmesi gerekir. Yoksa bu bölüm yavaş yavaş kapanacaktır. Toplumda zaten eleştirel sorgulamada bir gerileme söz konusu, felsefeye olan ilgi bu şekilde azaldığında da bunun zararını toplumca hep beraber çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Felsefe bölümü öğrencileri de, kontenjanların azalmasına neden olan bu tür açıklamaların, zaten işsizlik sıkıntısı yaşadıkları ve toplum tarafından anlaşılamadıklarını belirttikleri bölümlerine karşı olumsuz yargıları pekiştireceklerini kaydetti.

 

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