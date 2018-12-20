Fenerbahçe’de kötü gidiş durdurulmaya çalışırken, sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar da her geçen gün farklı bir olayla gündeme geliyor. 19 yaşındaki Barış Efe’de bu taraftarlardan biri. Fenerbahçe ile yatıp kalkan bir ailenin çocuğu Barış… Baba Ankara İstinaf Hakimi Medeni Efe de koyu bir Fenerbahçeli... Çocuklarının Fenerbahçe sevgisi de aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olan babaları Medeni Efe’nden geliyor…





NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN FENER'İ SAYIKLADI



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, genç Barış'a Ankara özel bir hastanede Akut apandisit ameliyatı teşhisi konularak, 12 Aralık 2018’de ameliyat edildi. Bu tarihte Ersun Yanal henüz daha Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. İşte Barış Efe de ameliyat sonrası henüz narkozun etkisindeyken yine Fenerbahçe’yi sayıkladı. Bu anlar baba Hakim Efe tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

“ERSUN YANAL GELDİ Mİ?”



Tıbbi operasyon sonrası bilinci kapalı genç Efe’nin videoda sürekli “Başkanım, Ersun Yanal geldi mi? Ali Koç geliyor mu? Arayın Ali Koç gelsin. Canım yanıyor arayın gelsin. Ersun Yanal gelsin” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Babasının “Ersun Yanal geldi, 1.5 sene sözleşme imzaladı” sözleri üzerine Genç Efe “Az, az?” diye mırıldanıyor...

“ARKADAŞLARIM DAHA AZ ŞAŞIRDI”



HABERTÜRK baba oğlu buldu ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. “Videoyu izlediğimde arkadaşlarım benden daha az şaşırdı, çünkü benim nasıl bir taraftar olduğumu çok iyi biliyorlardı” diyen Barış Efe şunları söyledi: “Geçen hafta apar topar hastaneye gittim, ameliyata aldılar. ‘akut apandisit’ dediler. Ameliyat sonrasını hatırlamıyorum. Beni videoya çekmişler. Narkozun etkisi altındayken, Ersun Hoca’yı ve Ali Koç başkanı sayıklamışım. Bizde çok küçük yaştan beri bir fanatiklik var. Babam ve amcalarım bize bunu çok küçük yaştan beri aşıladılar. Ersun Yanal’ın gelmesi zaten uzun süredir de beklediğimiz bir haber olduğu için büyük ihtimalle bilinç altımda derin bir yer etmiş. Sonrasında videoyu izlediğimde ben de eğlendim. (Baban kızdı mı?) Ya kızma değil, o da biliyor zaten. Bizim hangi seviyede Fenerbahçeli olduğumuzu. Onun izinden gidiyoruz sonuçta. (Videoyu izleyince ilk tepkin ne oldu?) Güldüm, tabi ben de beklemiyordum açıkçası. Sonrasında arkadaşlarımla paylaştığımda onlar benden daha az şaşırdı, çünkü benim nasıl bir taraftar olduğumu çok iyi biliyorlardı”

ALİ KOÇ VE YANAL’A ÇAĞRI



Fenerbahçe’nin kötü gidişatına dair, “Fenerbahçe’nin ölüsü yeter zaten bu lig çok da önemli değil. Kötü bir süreç ama atlatılmayacak bir süreç değil zaten” ifadelerini kullanan Barış Efe’nin Yanal ve Koç’a bir çağrısı vardı. Her ikisiyle de tanışmak istediğini belirten Efe, “Ben ikisini de yıllarca bekledim. Eğer böyle bir fırsat olursa kendileri ile tanışmayı çok isterim” dedi.

“BİZİ SAYIKLAMASI GEREKİRKEN ERSUN HOCA’YI SAYIKLADI”



Hakim baba Medeni Efe ise "doğuştan Fenerbahçeli" olduğunu söyledi. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğunu belirten Efe, şunları kaydetti:



“Fenerbahçe’nin bütün maçlarına giderim. Üç çocuğum var. Barış’tan küçük iki çocuğum daha var. Onlar da doğuştan Fenerbahçeliler. Görev icabı Barış’ın ameliyatına son dakika yetişebildim. Ameliyat çıkışında baktım ki Barış sayıklıyor. Kuzenim vardı yanımda ‘videoya alalım’ dedi, çektik biz de. Annesini babasını sayıklaması gerekirken Fenerbahçe’yi sayıkladı. Ersun Yanal’ı sayıkladı, Ali Koç Bey'i sayıkladı… Bu yaşa getirdik onu. Bir narkozun etkisiyle anne babasını sayıklaması gerekirken, Fenerbahçe’yi sayıklıyor. En başta biraz kızgınlığımız oldu ama. Daha sonra Fenerbahçe sevdasını iyi aşıladığımızı görerek, mutlu olduk. Fenerbahçe’nin kötü gitmesi önemli değil. Aslolan Fenerbahçe’dir. Bu sene bir şansızlık yaşadık. Takımımıza başkanımıza teknik heyete güveniyoruz. İnşallah kısa zamanda düzelecektir”

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