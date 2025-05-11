1. KARPUZ

Karpuz, su oranı %92 olan, son derece ferahlatıcı ve besleyici bir meyvedir. Bir fincan (154 gram) karpuz, yarım fincandan fazla su içerir. Aynı zamanda lif, A ve C vitaminleri ile magnezyum gibi önemli besin ögelerini barındırır. Fincan başına yalnızca 46 kalori içerdiği için düşük kalorili bir seçenektir. Yüksek su oranı sayesinde karpuz, düşük kalorili yoğunluk sunar ve bu özelliğiyle tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ayrıca, antioksidanlar açısından da zengin olan karpuz, özellikle likopen içeriğiyle hücre hasarlarını önlemeye yardımcı olur.